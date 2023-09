La câțiva pași de Casa Poporului, traficul și consumul de droguri se văd chiar de la geamul celor care locuiesc in zona. Terorizați, oamenii ne-au trimis, în exclusivitate, imagini, in care se vad mai mulți tineri în timp ce consumă stupefiante, cumparate tot din zona respectiva. Locul este plin de pungi de plastic și alte resturi specifice consumatorilor de droguri. Dar cu toate acestea, politistii nu au gasit substante interzise asupra tinerilor, spun sursele noastre. Așa că i-au lăsat liberi. După ce Realitatea PLUS a difuzat imaginile, la fața locului au ajuns, din nou, anchetatorii, care au inceput sa caute probe.