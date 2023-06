„Există o potențială tragedie în desfășurare cu submarinul care primește o acoperire minut cu minut în întreaga lume. Acest lucru este de înțeles, deoarece cu toții dorim și ne dorim ca acești oameni să fie salvați. Dar, faptul că acest lucru a primit mult mai multă atenție decât faptul că 700 de oameni s-au scufundat este greu de înțeles”, a spus fostul președinte SUA

Prezent la Atena înainte de a afla deznodământul Tragic al submarinului Titan și al celor cinci pasageri, Barack Obama a făcut o paralelă între modurile total diferite în care presa a acoperit cele două subiecte.

Cele două tragedii care s-au petrecut la câteva zile distanță și care au făcut înconjurul lumii. Pe 14 iunie, o barcă care transporta peste 700 de migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană. Doar 104 persoane au fost salvate, iar restul sunt de negăsit. Acum, soarta submersibilului care transporta cinci milionari în adâncuri, pentru a explora Titanicul a captat toată atenția. Implozia a avut loc într-o milisecundă, iar toți au murit pe loc.

Chiar și pe rețelele sociale oamenii au semnalat dezechilibrul. Atât acoperirea mediatică, cât și acțiunile guvernamentale au fost aspru criticate, iar asta pentru că pentru că, față de cei cinci milionari, empatia au fost mult mai accentuată.

Impressive remarks from @BarackObama today at @SNForg as he courageously draws a parallel between the media's focus on the #TitanicSubmarine and the tragic loss of approximately 700 asylum seekers in a recent shipwreck near #Pylos | #RefugeeWeek #Titanic pic.twitter.com/6cIqqJ8XAk