Ministrul de Interne Angel Tîlvăr a participat, joi, la Reuniunea Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) în formatul miniștrilor Apărării, desfășurată la sediul Cartierului General al NATO din Bruxelles, condusă de Marea Britanie și Franța, context în care a subliniat poziția țării noastre privind un acord de pace între Ucraina și Rusia.