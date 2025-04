Miercuri după-amiază, Trump a decis să suspende brusc tarifele, care urmau să intre în vigoare după miezul nopții de miercuri dimineață. Înainte de revenirea sa, acțiunile au suferit o prăbușire timp de câteva zile din cauza volatilității generate de aceste tarife.

Revocarea tarifelor a dus la o creștere rapidă a acțiunilor. S&P 500 a înregistrat cea mai mare creștere zilnică din 2008, cu 9%, în timp ce Dow a avansat cu aproape 3.000 de puncte, iar Nasdaq a urcat cu 12%.

Unii lideri de afaceri au primit cu ușurare această decizie, însă nu toată lumea a fost afectată pozitiv. China a fost supusă unor tarife și mai mari, iar Trump a explicat că acest lucru s-a datorat tarifelor de retorsiune impuse de țară asupra SUA.

Iată cine a avut o performanță mai bună la închiderea pieței miercuri și cine ar putea avea de suferit.

Câștigătorii

Companiile aeriene și alte companii de turism

Companiile de turism au înregistrat unele dintre cele mai mari câștiguri de pe piață miercuri, prețul acțiunilor United Airlines crescând cu 26%, iar acțiunile Delta Air Lines cu 23%. Companiile de croaziere au avut, de asemenea, rezultate bune, Norwegian Cruise Line Holdings crescând cu 19%, iar Carnival Corp cu 18%. Expedia Group a crescut, de asemenea, cu 18% pe parcursul zilei.

Companiile producătoare de semiconductori

Intel, Nvidia și alte câteva companii producătoare de semiconductori au fost printre cei mai mari câștigători în ceea ce privește creșterea prețului acțiunilor. Prețul acțiunilor Intel și Nvidia a crescut cu aproximativ 18%, conform unei analize businessinsider.com.

Chiar dacă semiconductorii, sau cipurile, au fost scutiți de tarife, Emma Cosgrove de la BI a raportat la începutul acestei săptămâni că alte componente utilizate în produsele în care sunt utilizate cipurile ar fi putut fi afectate.

Tesla și Elon Musk

AcțiunileTesla's au crescut cu 22% miercuri, probabil o pauză binevenită pentru o companie care s-a confruntat cu reacții negative puternice și un preț al acțiunilor în scădere timp de luni de zile.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a ieșit, de asemenea, învingător, parțial datorită creșterii prețului acțiunilor. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea sa netă a crescut la 326 de miliarde de dolari, față de 290 de miliarde de dolari la închiderea pieței cu o zi înainte, care a fost cel mai scăzut nivel din noiembrie.

De asemenea, Musk a criticat în mod public tarifele în ultimele zile și s-a luat de Peter Navarro, principalul consilier comercial al președintelui, astfel încât pauza a părut să îi ofere miliardarului ceea ce își dorea.

Pierzătorii

China

Spre deosebire de alți parteneri comerciali ai SUA, China a fost exclusă de la pauza tarifară. De asemenea, Trump a declarat că va crește rata tarifelor pentru China din cauza tarifelor de retorsiune ale țării. Noua rată tarifară totală pentru importurile din China a fost de 125%.

După cum au remarcat Meagan Martin-Schoenberger, economist senior și expert în comerț la KPMG, și alți economiști, creșterea tarifelor pentru China crește de fapt rata tarifară efectivă.

Amazon

Deși prețul acțiunilor Amazon's a crescut cu aproximativ 12% miercuri, tarifele mari pentru China ar putea însemna probleme pentru retailerul online, deoarece multe dintre produsele pe care le vinde, direct sau prin vânzători terți, provin din această țară.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a oferit, într-o intervenție la Realitatea Plus, o analiză incisivă cu privire la aceste mișcări ale președintelui SUA:

„Este foarte interesant pentru că practic Donald Trump a făcut ceea ce știe cel mai bine și ceea ce a făcut toată viața: A negociat, a negociat, a negociat, iar ieri, în momentul în care chinezii au anunțat că măresc cu 84% toate tarifele pentru importurile din Statele Unite, Trump, la câteva minute distanță, a adăugat un bonus de 125% cu efect imediat. După care a anunțat suspendarea pentru 90 de zile a taxelor, cu excepția de 10%, pentru toate cele 70 de țări unde au fost introduse taxe.

Acum trebuie să pornim de la început. Trump era obligat să se gândească la propria industrie, pentru că industria americană și economia americană sunt afectate de un deficit absolut cumplit, țării îi crește cu aproximativ un trilion de dolari la fiecare 100 de zile, deci vorbim de aproximativ de 3,5 trilioane de dolari datoria publică americană anuală, iar în momentul în care Donald Trump a revenit, bursele la rândul lor au revenit.

Acum trebuie să ne uităm la ce au făcut democrații și cum au încercat să dea șah colegilor republicani, pentru că la un moment Donald Trump, într-o efuziune pe rețeaua sa socială Truth Social a afirmat „Acesta este un moment minunat pentru a cumpăra – This is a great time to buy”. Acest „This is a great time to buy” s-ar putea să-l ducă la o acțiune în justiție extrem de dură, pentru că la câteva ore după acest moment practic Donald Trump a suspendat taxele pentru 70 de țări și a inversat cursul acțiunilor. Deci a făcut o pauză de patru ore și a redus tarifele la mărfurile din majoritatea acțiunilor pentru 90 de zile.

Această acțiune de pump&dump pe care Trump a făcut-o poate fi o acuzație extrem de gravă de manipulare masivă a piețelor financiare, mai ales că același președinte american a afirmat la un moment dat că apropiați ai domniei sale au câștigat în 30 de minute peste 2 miliarde de dolari”, a spus Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

