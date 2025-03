„Bogdan a mulțumit tuturor, a spus că este foarte important pentru el si e normal sa fie așa. A apreciat și apreciază pe toată lumea, dar m-a rugat pe mine că aceste susțineri sunt bine venite, mai puțin cele cu cele cu strângerea fondurilor de bani. Dar nu e cazul pentru ca nu are nevoie in acest moment de bani, ci doar de susținere morală. Poziția Parchetului e următoarea, sper ca nu dispare înregistrarea ședinței, dar procurorul spune că e bine ca Peșchir să fie arestat pentru că vin alte alegeri! Mot a mot! Eu vă spun ce s-a spus în instanță. Toate tranzacțiile sunt oficiale în platformele de tradig, le spunem de 3 luni asta și primul lucru pe care îl întreabă e „de unde ați făcut dvs banii?! Există vreo jumătate de probă, am formulat exact cum auziți, există o jumătate de probă pe care o aveți acum să discutam?”, a declarat avocatul Cristian Sîrbu.