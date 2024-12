"Nu e o noua runda, e acelasi lucru, se continua. S-a venit, s-a sigilat la Brasov toata aparatura electronica si in momentul acesta se ia pas cu pas fiecare tableta, fiecare telefon, fiecare calculator. In momentul in care se ia acest telefon, se baga intr- un aparat - nu stiu numele - si se face transferul catre dansii.

El alege sa nu fie o persoana publica. Pe TikTok este un content si daca va uitati este doar un nume, un nick name. El n-a ales nici acolo sa fie vizibil.

Nu se ascunde nimeni. Este cetatean roman, plateste taxele aici, traieste aici. Nu este nimeni in spatele lui. Ei au vazut despre ce este vorba, dar acuma stiti <<domne, ca noi trebuie sa facem>>. Nu, noi nu avem o problema, dar daca ati vazut ca omul asta n-are legatura... <<Pai da, dar asa zice seful>>, dupa care zicem de procuror si ati vazut care este discutia. Ca se ajunge aici.

Nu este ilegal sa donezi bani nimanui si cu atat mai mult sa donezi unui content, unui cont de TikTok care dupa aia se dovedeste ca este pro sau contra Georgescu", a declarat joi avocatul lui Bogdan Peschir.