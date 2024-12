"M-au sunat acum două zile în calitate de martor într-un dosar privind activitatea de pe TikTok, fraudă economică, ceva în genul ăsta cu TikTok-ul. Eu nu m-am implicat în promovarea nimănui, eu mi-am susținut părerea vis-a-vis de un candidat pe TikTok și cred că e dreptul meu.



Sunt de 3 ani de zile, am intrat pe TikTok pentru că am susținut de 5 ani de zile un băiețel care are o malformație genetică. Asta fac eu pe platforma asta. Susțin copiii cu dizabilități, cu probleme, pentru că nimeni din România nu îi susține.



Terapiile acestor copii costă în jur de 2.000 de euro pe lună, bănuți pe care noi în comunitate îi strângem în diverse asociații sau dacă s-ar dona ceva direct către mămici. Eu nu am strâns bani în conturile mele, nu am primit donații, puncte pe TikTok pentru copii.



Bogdan Peșchir a donat către Ionuț, un băiețel cu paralizie cerebrală în jur de 200 de dolari, 300 de dolari. A donat unui băiețel din comunitatea mea. Au ajuns la băiețel în jur de 15.000 de dolari. Bogdan Peșchir a donat la cazurile pe care eu le cunosc pe TikTok și ce credeți, a donat chiar în perioada asta care se spune că a dat pentru campanie", a declarat Mihaela Moise, influencer.



"O să mergem cu doamna Moise la declarații iar în cealaltă parte ne continuăm perchezițiile informatice. Nu are legătură cu doamna Moise", a declarat avocatul lui Bogdan Peschir.