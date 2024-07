Cum s-a întâmplat tragedia

Irinel Iliescu a fost acuzat că, în 2016, și-ar fi terorizat iubita, o avocată, cu violențe fizice și psihice, amenințări și presiuni, determinând-o astfel să recurgă la sinucidere. Pe 17 noiembrie 2016, femeia a sărit de la etajul 15 al unui bloc din București, în încercarea de a scăpa de abuzurile sale. Ulterior, ea a scris pe un bilețel că violența nu este echivalentă cu viața și a explicat poliției că Iliescu a fost cel care a împins-o spre această decizie tragică.

După eveniment, victima a fost internată în comă, iar la trezire a indicat autoritățile asupra responsabilității lui Iliescu. Procesul său a început în 2017, dar condamnarea a fost amânată repetat. În timp ce inițial Iliescu a fost acuzat de tentativă de omor, acuzațiile au fost ulterior schimbate în determinarea sau înlesnirea sinuciderii, și, în final, majoritatea faptelor au fost prescrise.

„Eu am fost conștientă şi când am căzut. Auzeam totul. Sunt în recuperare, imobilizată. Îmi doresc şi am convingerea că se va face dreptate în acest dosar”, spunea victima avocatului.

Avocatul este căutat de oamenii legii

În august 2023, Curtea de Apel București a confirmat condamnarea pentru șantaj, dar toate celelalte acuzații au fost respinse sau au fost considerate prescrise. Caius Irinel Iliescu este acum dat în urmărire de poliție și este căutat pentru a-și ispăși pedeapsa.

Iliescu a avut o carieră controversată, fiind cunoscut pentru activitatea sa ca „avocat” fără drept de practică, implicarea într-o firmă de detectivi și candidatura la Senat din partea PNL în 2008. Cu toate acestea, cu o zi înainte de pronunțarea finală a sentinței, Iliescu a fost văzut postând din Italia, ceea ce a adâncit misterul din jurul său și a alimentat nemulțumirea publicului și a victimei.