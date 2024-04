Un bombardier strategic Tu-22M3 s-a prăbușit în regiunea Stavropol din Rusia, după ce a finalizat o misiune militară, anunţă Ministerul rus al Apărării. Conform datelor preliminare, cauza accidentului a fost o defecțiune tehnică.

Incident aerian în Rusia. Un bombardier strategic Tu-22M3 s-a prăbuşit în Stavropol, în partea de sud-vest a Rusiei, în timp ce se întorcea la bază după finalizarea unei misiuni militare, anunţă Ministerul rus al Apărării.

Doi piloţi s-au catapultat şi au fost transportaţi la spital, iar trei membri ai echipajului au fost evacuaţi de echipajul de căutare şi salvare de la sol, după prăbuşire. Un alt pilot este, în continuare, căutat. La bordul avionului nu exista muniţie, mai spune Ministerul rus. Conform datelor preliminare, cauza accidentului a fost o defecțiune tehnică.

Potrivit OSINTdefender, bombardierul strategic Tu-22M3 "Backfire" al Forțelor Aerospațiale Ruse, care s-a prăbușit în regiunea Stavropol Krai, a participat la un atac amplu asupra teritoriului ucrainean, în noaptea de joi spre vineri.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Ilya Yevlash, nu a putut confirma nici infirma informația potrivit căreia avionul ar fi fost doborât pe teritoriul rusesc de către armata ucraineană. "Nu pot confirma și nici infirma. Încă verificăm informația," a declarat Yevlash, scrie pravda.com.ua.

Russian media report that a Russian Tu-22M aircraft has crashed in Stavropol region of Russia.



Reportedly, it is one of the aircraft that has attacked Ukraine last night. pic.twitter.com/lD8DVQabgt