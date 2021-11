În zona depresionară a judeţului Harghita se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



De asemenea, în judeţele Arad (Chişineu-Criş, Macea, Şicula, Şimand, Apateu, Sintea Mare, Mişca, Şepreuş, Zărand, Grăniceri, Socodor, Olari, Pilu, Zerind) şi Bihor (Salonta, Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Avram Iancu, Tulca, Cefa, Mădăraş) ceaţa va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.