Avertizare din partea specialiștilor - Ce efect are aerul condiționat și ventilația în locurile închise - Masca ar trebui să fie obligatorie

Specialistii care provin din 32 de tari urmeaza sa publice in aceasta saptamana un studiu din care reiese clar ca noul coronavirus circula cu usurinta prin incaperi si e dus mai departe de aerisiri si de sistemele de ventilatie care ii pot afecta pe cei neprotejati de masti.

OMS sustine in continuare in schimb ca nu exista dovezi clare ca particulele de coronavirus ajunse in aer au puterea de a infecta persoanele care nu poarta masca.

Recomandarea specialistilor este ca ventilatia in locurile inchise sa fie minima iar purtatul de masca in interior sa devina obligatorie.

Medicul Benedetta Allegranzi de la OMS spune că nu sunt suficiente dovezi pentru ceea ce susţin cei 239 de experţi. "Noi am susţinut mereu că virusul se poate transmite prin aer, dar nu există nicio dovadă solidă pentru asta. E o dezbatere aprinsă pe acest subiect".

Bill Hanage, epidemiolog la şoala publică de sănătate Harvard T.H. Chan spune că modul în care se pune problema legat de circulaţia virusurilor prin aer este "profund stupidă".

"Avem noţiunea asta, că particulele care atârnă în aer sunt capabile să te infecteze multe ore mai târziu, se plimbă pe străzi, prin cutiile de scrisori şi îşi găsesc calea în casele tuturor. Dar clar nu este cazul", a spus el.

"Adevărul este că mulţi din staff-ul tehnic al OMS îşi scarpină capul în privinţa acestui subiect", a spus un consultant OMS pentru NY Times sub protecţia anonimatului. "Asta nu ne oferă credibilitate", mai spune el.