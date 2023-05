Baronul PSD Marian Oprișan a făcut o achiziție uriașă. El a cumpărat domeniul de 11 mii de metri pătrați al mamei din comuna Bolotești. Acesta a plătit doar 330 de mii de euro. Această proprietate are doar gardul de o valoare mai mare de 100 de mii de euro, deci liderul PSD a plătit mult sub prețul pieței, spun analiștii imobiliari. Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, Marian Opișan nu a vrut să comenteze achiziția făcută și a amenințat că va da în judecată postul de televiziune Realitatea Plus dacă prezentăm acest subiect.