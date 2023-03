Oficialul, pe care Rusia l-a declarat „șef al administrației militare civice din Herson”, după ce a preluat controlul asupra teritoriului în prima fază a invaziei sale, a făcut remarcile în cadrul unei conferințe desfășurate la Rostov-pe-Don, oraș din sudul Rusiei.

Declarațiile revoltătoate au fost distribuite marți pe Twitter de Anton Gerașcenko, un consilier al ministrului de interne al Ucrainei.

"The sea of Azov already became Russia's internal sea, and I think the Black Sea will soon become one, too" - so-called "governor of Kherson region" Saldo.



