Este doliu in comuna Bascov, din Arges. Trei dintre cei 5 membri ai familiei ucise vor fi inmormintati maine in cimitirul din sat. In schimb, fetita de 5 ani si mama ei, vor fi conduse pe ultimul drum in Pitesti, de singurul supravietuitor al familiei. In tot acest timp au aparut informatii socate. Criminalul bolnav psihic și-a notat, într-un jurnal, pas cu pas, crima. El le-a povestit oamenilor legii de ce și-a omorât pe rând cele mai apropiate persoane: părinții, sora si nepotica de 5 ani, dar si fratele geaman.