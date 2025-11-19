„În orice Coaliție există linii roșii peste care nu se trece. Iar premierul Bolojan exact asta face, aproape zilnic: ne testează răbdarea, împingând mereu deciziile spre tăierea salariilor și concedieri masive, ca și cum România ar putea fi «reparată» doar cu barda și cu sărăcirea tot mai accentuată a românilor. Pentru noi, social-democrații, această abordare este și va rămâne inacceptabilă”, a scris Fifor pe pagina sa de socializare.

Decizia PSD: respingerea categorică a tăierilor de salarii

Biroul Permanent Național al PSD a votat în unanimitate împotriva oricărei reduceri generale de salarii. Mihai Fifor a subliniat că această poziție este definitivă și reflectă voința întregului partid. „Astăzi, Biroul Permanent Național al PSD a decis în unanimitate să respingă categoric orice tăiere generală de salarii. Este o poziție fermă, definitivă, și reprezintă voința întregului partid. Partenerii noștri de guvernare trebuie să țină cont de ea. Nu există coaliție în care să forțezi partenerii testându-le limitele cu soluții care lovesc direct în oameni”, a punctat Fifor.

PSD se delimitează de austeritatea trecutului

Fifor a transmis că social-democrații nu vor repeta politica de austeritate din perioada guvernării PDL. „PSD nu va redeveni niciodată PDL-ul lui Boc și Băsescu. Nu vom fi partidul care taie salarii și condamnă oamenii la austeritate. România nu se salvează prin tăieri brutale și nici prin sacrificarea celor care muncesc cinstit”, a afirmat acesta.

Lovitură dură pentru Guvernul Bolojan! CSM RESPINGE și noua variantă privind pensiile speciale.

Deficitul bugetar, problema reală

Deputatul PSD a explicat că adevărata provocare pentru România nu este nivelul salariilor, ci deficitul bugetar. „Să fie limpede: problema României nu este salariul oamenilor. Problema reală este deficitul bugetar. Iar deficitul nu se reduce umilindu-i zilnic pe români și nici pedepsindu-i pentru greșelile guvernării. Se reduce prin măsuri inteligente și prin reforme reale, nu prin amputări făcute în grabă”, a spus Fifor.

Direcțiile propuse de PSD pentru echilibrarea bugetului

Social-democrații propun două soluții principale: reducerea cheltuielilor acolo unde există surplus real și creșterea veniturilor statului printr-o colectare mai eficientă, combaterea evaziunii și modernizarea ANAF. „Fără consum, economia se prăbușește, iar veniturile bugetare scad și mai mult. Orice tăiere devine doar preludiul altor tăieri”, a avertizat Fifor.

Programul de stimulare economică

PSD solicită adoptarea rapidă a programului său de stimulare economică, care include credit fiscal pentru investiții, sprijin pentru domenii strategice și măsuri pentru locuri de muncă stabile. „Nu încarcă bugetul, dar pune economia în mișcare: credit fiscal pentru investiții, sprijin pentru domenii strategice, locuri de muncă mai stabile, venituri mai mari la buget”, a precizat deputatul.

Mesaj direct către premier

În final, Mihai Fifor a transmis un avertisment clar către premierul Bolojan: „Linia noastră roșie este clară: PSD nu acceptă tăierea salariilor. Dacă premierul Bolojan crede că România poate fi condusă doar cu barda, o va face singur. PSD nu va fi niciodată complice la umilirea românilor.”

