Mii de oameni au ieșit pe străzile din Viena sâmbătă, 15 ianuarie, pentru a protesta împotriva introducerii vaccinării obligatorii, anunțată de guvern, pe fondul creșterii infectărilor provocate de noua variantă OMICRON.

”Guvernul trebuie să plece!”, a scandat mulţimea la protestul din centrul Vienei, devenit un eveniment de rutină pentru sâmbătă.

Thousands of people took to the streets of Austria’s capital today, protest against government plans to introduce mandatory COVID-19 vaccinations for all next month. Parliament is scheduled to vote next week on the issue which has polarized the country.

Support Austrians ✊🏼 https://t.co/gWU9Yz4v2M pic.twitter.com/W64YBUY0j5