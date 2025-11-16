Austeritatea scade puterea de cumpărare. Milioane de români nu-și pot asigura traiul - au salarii infime

Milioane de români nu-și pot asigura traiul din cauza salariilor infime
Austeritatea scade puterea de cumpărare, iar angajații plătiți cu salariul minim resimt din plin scumpirile. Venitul nu acoperă coșul minim și nu se știe ce se va întâmpla anul viitor. Legea spune că salariul minim este calculat acum în funcție de directiva europeană care prevede ca suma să fie raportată la jumătate din câștigul salarial mediu brut. Concret, anul viitor venitul minim ar trebui majorat, dar ministrul Muncii spune că vom vedea dacă vor exista bani după rectificarea bugetară.

Românii care lucrează pe un salariu minim pe economie ar putea primi bani mai mulți de anul viitor, conform legii. Concret, directiva privind salariul minim european prevede că venitul minim trebuie să reprezinte între 47 și 52% din salariul mediu. Potrivit legii, se ține cont de mai mulți factori, precum rata inflației, productivitatea muncii sau produsul intern brut prognozat.

În momentul de față nu se știe dacă statul își va permite sau va aloca bani anul viitor pentru creșterea salariului minim, având în vedere austeritatea.

Însă, România, aproximativ 1,8 milioane de români muncesc pe un salariu care nu le asigură nici măcar strictul necesar. 2.574 lei net este salariul minim, iar mare parte din venitul brut se întoarce la stat prin taxe și impozite.