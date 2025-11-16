Românii care lucrează pe un salariu minim pe economie ar putea primi bani mai mulți de anul viitor, conform legii. Concret, directiva privind salariul minim european prevede că venitul minim trebuie să reprezinte între 47 și 52% din salariul mediu. Potrivit legii, se ține cont de mai mulți factori, precum rata inflației, productivitatea muncii sau produsul intern brut prognozat.

În momentul de față nu se știe dacă statul își va permite sau va aloca bani anul viitor pentru creșterea salariului minim, având în vedere austeritatea.

Însă, România, aproximativ 1,8 milioane de români muncesc pe un salariu care nu le asigură nici măcar strictul necesar. 2.574 lei net este salariul minim, iar mare parte din venitul brut se întoarce la stat prin taxe și impozite.