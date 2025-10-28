Chiar dacă suma medie încasată de un pensionar a fost cu circa 1% mai mare în termeni nominali decât în urmă cu 12 luni, în termeni reali evoluția a fost una negativă, arată Financial Intelligence .

Astfel, puterea de cumpărare a unei pensii a trecut brusc de la +12% în august 2025 față de august 2024 la -8% în septembrie 2025 față de septembrie 2024, lună în care s-a operat așa-numita „mare recalculare”. Valoarea în termeni reali a fost afectată și de creșterea semnificativă a inflației – 9,88%.

În plus, tot din cauza deficitului bugetar uriaș, pensionarii n-au beneficiat nici de indexarea de început de an.

Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna septembrie 2025 de 3.161 lei în cazul asigurărilor sociale de stat, potrivit datelor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice.