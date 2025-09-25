Primăria Municipiului București a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor biletelor de intrare și a programului de vizitare al Administrației Grădina Zoologică a Municipiului București, a transmis instituția.

Astfel, potrivit propunerii, adulții vor plăti 20 de lei, în loc de 15 lei, cât este actualul preț, iar copiii, elevii, studenții și pensionarii vor plăti 10 lei, în loc de 7.

Noul proiect nu precizează dacă persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor, precum și copiii cu vârste sub 2 ani, mai beneficiază de gratuitate.

Propunerile bucurețtenilor pot fi transmise pe următoarea adresă.