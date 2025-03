Proiectul celor de la AUR a ajuns deja în parlament și va intra în curând pe circuit, este un proiect care își propune să interzică CCR să se poată sesiza din serviciu sau să intervină asupra propriilor decizii. Asta ar însemna ca odată validat un tur al alegerilor cei de la CCR să nu mai ia decizia de a anula alegerile așa cum s-a întâmplat la finalul anului trecut.

De asemenea, suveraniștii vor noi reguli și in ceea ce privește eliminarea din cursă a candidaților, după ce am văzut ce s-a întâmplat spre exemplu cu candidatura lui Călin Georgescu. Decizia nu ar mai putea fi luata de BEC cum s-a întâmplat in acest caz, ci doar de CCR, iar asta doar în baza unor argumente care să țină de constituție, adică nu mai pot fi luate în calcul alte argumente care să nu se regăsească și în constituția României.

Proiectul de lege propune și argumente mult mai clare și motivări bine scrise în cazul unor astfel de decizii luate de CCR.