Ștefan Oprea, liderul consilierilor AUR din Consiliul General al Primăriei Capitalei, acuză faptul că, tot mai mulți politicieni se arată atrași de ideea de a schimba actuala formațiune pentru a se face membri AUR.

„Sunt disperați sunt disperați să își păstreze funcțiile să își păstreze beneficiile au aruncat cu tot felul de promisiuni false și dezinformări la adresa partidului AUR pentru a ajunge în anumite funcții și pentru a câștigă alegerile. Nu au câștigat știm cum s-au întâmplat lucrurile și acum când văd că au devenit nepopulari și când văd că AUR este partidul care și înainte de alegeri și după alegeri a fost alături de români și câștigă din ce în ce mai mult sprijinul acestora din disperare vor să vină alături de noi. Dar nu vor avea loc, nu au ce să caute aici, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, nu poți reconstrui România cu aceiași oameni care au distrus-o”, a declarat Ștefan Oprea.