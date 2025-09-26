Deputatul AUR, Cristina Dascălu, a transmis că AUR nu își dorește să fragmenteze votul și nici să fie acuzat de implicații în afacerile statului de peste Prut.

„Îndemnul este să se meargă masiv la vot și să se voteze contra partidelor care se identifică fie ca pro-ruse, fie așa-zise pro-europene. AUR se retrage din această cursă și are simțul datoriei împlinite”, a declarat deputatul Cristina Dascălu.

Adrian Buga, candidat pe lista AUR pentru scrutinul din 28 septembrie, și-a exprimat dorința de a avea o guvernare proromânească și proeuropeană după ziua de duminică, a încurajat cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot și a urat succes competitorilor rămași în cursă, din partidul Democrația Acasă.

“AUR continuă pe ambele maluri ale Prutului. Sperăm că vom avea o guvernare proromânească și proeuropeană pe 28 septembrie. Dorim o participare cât mai mare a tuturor la acest scrutin electoral”, a spus Adrian Buga.