„Dacă documentele prezentate de Vlad Mercori sunt autentice – iar până acum nu există niciun motiv serios să credem că nu sunt, având în vedere că provin din arhivele oficiale ale Departamentului de Justiție al Statelor Unite – atunci România se află în fața unuia dintre cele mai grave cazuri de trădare din ultimele decenii", a declarat Dumitrina Mitrea, deputat AUR.

Reacția vine după ce Ana Birchall, fost consilier prezidențial numită direct de Ilie Bolojan, ar fi fost prinsă ”cu mâța-n sac” că s-a oferit voluntar să colaboreze cu un serviciu de informații străin.

"În schimbul acestei colaborări, ar fi cerut sprijin politic pentru a obține o funcție de rang înalt în statul român. Iar coincidența face ca, la scurt timp după această pretinsă înțelegere, Ana Birchall să fie numită consilier prezidențial chiar de către actualul prim-ministru Ilie Bolojan.

Dacă aceste informații se confirmă, avem de-a face cu un scandal de securitate națională în toată regula, care ar trebui să zguduie din temelii întregul aparat al statului. Cum a fost posibil ca o persoană aflată în proces de racolare de către un serviciu străin să fie acceptată în inima administrației românești, în poziții-cheie, cu acces la informații sensibile? Unde erau atunci serviciile de informații românești, care primesc an de an miliarde de lei din banii românilor, mai mult decât bugetul serviciilor din Franța? Pentru ce plătim atâția bani, dacă nu sunt capabili să identifice și să oprească un astfel de caz?

Acesta nu mai este un simplu scandal politic. Este o problemă de siguranță națională. Și dacă Ilie Bolojan știa de trecutul Anei Birchall și a ales totuși să o aducă în echipa sa, atunci trebuie să răspundă public și penal pentru acest act de trădare.

Românii au dreptul să știe adevărul! România nu poate fi condusă de oameni care joacă la două capete – cu un picior la București și cu altul în structurile de influență străine. Dacă se confirmă aceste fapte, Bolojan și toți cei implicați trebuie să plece imediat din funcții și să fie anchetați pentru complicitate la trădare.

AUR cere instituțiilor statului – CSAT, SRI, Parchetul General – să se autosesizeze de urgență. Să nu mai închidă ochii, să nu mai protejeze oamenii sistemului doar pentru că sunt „ai lor”.

România nu mai poate fi un stat captiv. Dacă aceste lucruri se confirmă, vorbim despre o infiltrare la cel mai înalt nivel al statului, iar orice tăcere devine complicitate. A venit vremea ca cei care se joacă cu siguranța națională să plătească – cu funcția și, dacă este cazul, cu libertatea”, a declarat Dumitrina Mitrea, deputat AUR.

