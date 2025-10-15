„O națiune care se respectă își protejează valorile. La spitalul din Iași, 10 copii au murit din cauza bacteriilor, au fost omorâți de un sistem care îi omoară cu zile, suntem în acest moment o țară săraca, chiar dacă suntem foarte bogați că și resurse naturale. O treime din copii, risc de sărăcie, iar guvernul a tăiat programul masă caldă”, acuză George Simion.

„Toate aceste lucruri mă fac să spun că noi nu putem stă deoparte să vedem cum creștem în sondaje, și e firesc, nu am guvernat în România, dar constatat războiul româno-român, am fost numiți în fel și chip: rinoceri

Războiul româno-român trebuie să înceteze

Războiul acesta trebuie să înceteze, să ajungem la o conciliere națională, chiar dacă am făcut greșeli, am făcut multe greșeli și în cinci ani de activitate politică și nu mă consider politician, am făcut greșeli dar sper că am învățat din ele și sper că înțelegem cu toții că suntem pe marginea prăpastiei și trebuie să acționăm, altfel crizele actuale, fie că vorbit de criză socială și plecarea românilor din țară, ei, totul va porni de la un proces de reconciliere națională și chemare de unitate

Noi avem o datorie față de poporul român să ne facem treaba

Pe drum spre TV m-a oprit cineva din Măgurele, au așteptări din partea noastră, să înlăturăm actuală guvernare, suntem pregătiți și suntem gata să facem sacrificii. Nu vrem puterea pentru noi ci pentru poporul român, Călin Georgescu trebuie să ajungă în fruntea țării.

Noi suntem deschiși să susținem guvernarea românească, care să oprească criză economică în care suntem și vorbim astăzi și în numele AUR, îl am alături de mine, pe Petrișor Peiu dar vorbesc și în numele conducerii partidului cu oricine dorește binele poporului roman.

Guvernare cu PSD?

Eu am spus de nenumărate ori și spun că atât timp cât oprim actuală criză gravă actualul atac asupra democrației , eu sunt dispus să fac sacrificii ca președinte AUR

Nu vreau să creadă cineva că mi arog mai mult decât e în dreptul meu sau dreptul AUR, deși avem perspective foarte bune , vrem alegeri anticipate. Eu mi-aș dori în momentul acesta să ajungem la construcție. Să știți că nu e vorba de mine, eu înțeleg cinci milioane de voturi pe 18 mai, înseamnă dorința poporului român și o mișcare suveranistă. Putem ajunge și la 7 milioane de voturi, meritul îi aparține lui Călin Georgescu”, a declarant George Simion în emisiunea Culisele Statului Paralel.