AUR a răspuns apelului lui Călin Georgescu și plantează copaci în peste 60 de locații - Galerie foto

Mișcarea suveranistă din România a răspuns astăzi apelului lansat de Călin Georgescu pentru o amplă acțiune națională de împădurire. Membrii și simpatizanții AUR au ieșit în teren în peste 60 locații din țară, unde au participat la plantări de copaci și la acțiuni de refacere a fondului forestier.

Inițiativa a fost un răspuns firesc la chemarea de a proteja natura și de a arăta că responsabilitatea față de mediu nu trebuie să rămână doar la nivel de declarații.

Potrivit organizatorilor, voluntari, membri AUR și oameni din comunitățile locale au participat împreună la aceste acțiuni, care au avut loc simultan în mai multe județe din țară.

Advertising

Advertising

Mesajul transmis de participanți este că România are nevoie nu doar de discursuri despre protecția mediului, ci de implicare concretă, iar acțiunile de astăzi arată că societatea civilă și mișcarea suveranistă pot colabora pentru proiecte care țin de viitorul țării.

Protejarea naturii și refacerea pădurilor reprezintă o responsabilitate comună pentru generațiile viitoare.