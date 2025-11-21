În clipa în care președintele se pregătea să plece, Ceaușescu i-a adresat o întrebare frontală: „De ce a scăzut puterea de cumpărare a românilor?”

Nicușor Dan a explicat că scăderea se datorează inflației și majorării TVA-ului. Protestatarul a continuat, dorind să afle motivul pentru care salariile și pensiile sunt mai mari doar pentru a „acoperi” lipsurile.

„Pentru persoanele vulnerabile ajutoare pe energie, pe…, au un vaucher care le compensează acea liberalizare care s-a făcut după încetarea plafonării, ca să spun așa…”, a răspuns președintele.

„Vă place cum arată România?”

Marin Ceaușescu nu s-a oprit și a insistat cu o altă întrebare: „Cum arată România după 6 luni de mandat al dumneavoastră? Vă place cu arată România”.

Nicușor Dan a început să dea din cap și a oferit explicații suplimentare: „Evident că a fost o corecție, așa cum ați spus dumneavoastră, puterea de cumpărare a scăzut. Românii pot să cumpere mai puțin decât acum 6 luni. O corecție care era necesară, dacă discutăm despre ceea ce se putea face acum sau nu. Pe de altă parte, sunt lucruri de construcție, care au început, și eu cred că autoritățile statului sunt foarte serioase”.

„Noi vrem bănișorii de la borcan”

În timp ce Nicușor Dan se îndrepta spre mașină, protestatarul i-a înmânat o hârtie și a strigat: „Noi vrem bănișorii de la borcan! Cum facem să recuperăm? Justiția știi bine că nu merge…”

Președintele a răspuns: „Sunt lucruri care nu funcționează, suntem de acord”.

Întrebări în limba franceză

Marin Ceaușescu a schimbat registrul și a adresat o întrebare în franceză: „Vous etez le président de la Roumanie? Oui? Mă scuzați, dar nu prea merge bine în România, o să încerc să te critic”.

Replica lui Nicușor Dan a fost: „Niciodată nu o să fiu supărat pe cine mă critică”.

Protestatarul a continuat: „Vă spun un lucru care nu îmi place, ați uitat că nu mai este campanie electorală, mă doare rău”.

Președintele a încheiat dialogul cu un mesaj scurt: „Să lucrez mai mult, să comunic mai puțin”.

