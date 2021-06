Manifestanţii au purtat pancarte pe care scria "Viaţă om sau urs. Decideţi", "Pentru noi viaţa oamenilor este pe primul loc. Guvernul?", "Prioritate vieţile oamenilor" şi "Covasna 1.700 de urşi în păduri, 700 în statistici".



Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, care a participat la manifestaţie, a declarat că acţiuni similare au avut loc marţi în toate oraşele din judeţ, respectiv şi în Târgu Secuiesc, Baraolt, Covasna şi Întorsura Buzăului.



"Suntem prezenţi nu numai la Sfântu Gheorghe, ci în toate oraşele din judeţ am organizat câte o întâlnire, unde s-a citit o petiţie adresată Guvernului, pentru că nu am avut posibilitatea să ne deplasăm la Bucureşti, deoarece Primăria Generală a Capitalei a autorizat numai pentru o sută de persoane acel miting, deşi din mai multe judeţe din toată ţara, din Timiş, Argeş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Neamţ, foarte mulţi, chiar mii de oameni au vrut să se deplaseze azi la Bucureşti (...) Noi ne-am adunat în oraşele noastre, 100 în fiecare oraş pentru că atât este permis, şi am adresat această petiţie Prefecturii şi, desigur, şi domnului ministru al Mediului, Tanczos Barna (...) Susţinem demersurile domnului ministru Tanczos Barna pentru că ştim foarte bine că a pregătit o modificare legislativă prin care să fie reintrodusă posibilitatea intervenţiei preventive şi, totodată, intervenţie rapidă de urgenţă în cazul în care urşii pun în primejdie vieţile oamenilor", a declarat Tamas Sandor.



În petiţie se arată, printre altele, că în unele regiuni ale României, în special în judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu şi Vrancea, populaţia de urs brun a devenit o "problemă de siguranţă publică".



"În prezent, urşii nu fac numai pagube pe terenuri agricole, nu decimează numai animale domestice, ci au devenit din ce în ce mai dese atacurile urşilor punând în pericol viaţa oamenilor. Cazurile grave, recente de câteva zile din Zagon şi Sfântu Gheorghe s-au soldat cu spitalizări, operaţii şi cu urmări încă imprevizibile. A devenit cotidian atacul urşilor asupra animalelor domestice în intravilanul localităţilor şi în gospodăriile cetăţenilor. Iar accidentele rutiere cauzate de animalele sălbatice sunt, de asemenea, din ce în ce mai frecvente. În perioada ianuarie 2016 - iunie 2021 au fost înregistrate 6.400 de apeluri la 112, din cauza atacurilor urşilor asupra persoanelor sau din cauza producerii de pagube materiale în gospodării. Numai în prima jumătate a anului 2021 a fost cerut ajutor în peste 1.500 de cazuri din cauza carnivorelor mari. În ultimii cinci ani au fost 121 cazuri în care atacurile urşilor s-au soldat cu rănirea gravă a persoanelor", se arată în documentul citat.



Potrivit acestuia, urşii s-au înmulţit excesiv din cauza faptului că vânarea carnivorelor mari a fost interzisă în urmă cu 5 ani.



"Cerem să fie reintrodus managementul responsabil al speciei urs prin intervenţie preventivă. Cerem să fie relocaţi urşii care dau târcoale în zonele locuite, iar dacă acest lucru nu este posibil, să fie extrase exemplarele cu probleme. Cerem să fie posibilă intervenţia imediată (în mai puţin de 24 de ore) în cazul în care sunt în pericol vieţi omeneşti. Cerem ca pagubele produse să fie plătite la timp de statul român, iar plăţile restante să fie reluate. Suntem de acord că specia trebuie să fie protejată, dar nu în detrimentul vieţii umane. Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate de Constituţia României (...) Situaţia a devenit insuportabilă, iar amânarea deciziei nu va aduce soluţii, ci doar o va înrăutăţi (...) Suntem alături de domnul ministru Tanczos Barna şi susţinem eforturile sale de a găsi cât mai urgent o soluţie decisivă la problema urşilor" , se mai menţionează în petiţie.