Autoritățile locale au anunțat cod roșu de ploi abundente, valabil pentru 29 octombrie 2025, în urma unei actualizări a prognozei meteo emisă de Agenția Meteorologică de Stat (AEMET).

Fenomene meteo extreme în Andaluzia

Potrivit AEMET, se așteaptă cantități masive de precipitații, descărcări electrice și posibile inundații locale în Comunitatea Autonomă Andaluzia, în special în zona de coastă a provinciei Huelva. Condițiile meteo ar putea afecta traficul rutier și aerian, precum și transportul public.

Recomandările MAE pentru cetățenii români

MAE îi îndeamnă pe cetățenii români să manifeste prudență sporită, să evite deplasările inutile în zonele afectate și să urmeze instrucțiunile autorităților locale spaniole.

De asemenea, este recomandat ca românii aflați în regiune să se informeze permanent din surse oficiale privind evoluția vremii.

Pentru sprijin sau informații suplimentare, cetățenii români pot contacta Consulatul General al României la Sevilla la următoarele numere de telefon:

+34 954 233 243

+34 954 230 947

+34 954 624 053

+34 954 624 070

Apelurile sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii oferă asistență 24/7.

În cazuri de urgență reală, românii pot apela telefonul de urgență al Consulatului General:

+34 648 212 169.

Surse oficiale pentru informare

Pentru actualizări în timp real, MAE recomandă consultarea următoarelor pagini:

www.meteoalarm.eu