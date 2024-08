Irina Binder trage un semnal de alarmă

În timp ce se oprea pentru a face plinul, autoarea a descoperit, cu stupoare, că un individ a profitat de momentul în care a coborât din mașină. „În câteva secunde după ce am părăsit vehiculul și am început să-l înconjur, am observat cum un bărbat a deschis portiera din spate și începea să răscolească prin mașină”, povestește scriitoarea. Când a intervenit și l-a confruntat pe suspect, acesta a pretins că doar încerca să ofere ajutor.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, într-o benzinărie aglomerată din Cehia, unde erau multe persoane și camere de supraveghere. „Camarazii lui erau la câțiva metri distanță și, după ce acesta a urcat în mașină, au părăsit locul în viteză”, adaugă autoarea. Dacă nu ar fi intervenit la timp, ar fi fost posibil ca gențile sale să fie furate. Mașina indivizilor avea număr de Polonia. Scriitoarea Irina Binder îi roagă pe români să fie extrem de vigilenți.

„Dacă mergeți în vacanță și opriți în benzinării, aveți mare grijă, în câteva secunde de când am coborât din mașină și am înconjurat-o, un individ a deschis portiera din spate și cotrobăia prin mașina mea. Când l-am văzut și l-am luat la rost, mi-a spus că voia să vadă dacă am nevoie de ajutor... Ziua, în amiaza mare, într-o benzinărie plină de oameni și de camere video. Camarazii lui îl așteptau la câțiva metri mai în față și când el a urcat în mașină au plecat în trombă.

Dacă aș mai fi stat încă puțin cu spatele la mașină, ar fi reușit să ne fure gențile.

Aveți grijă mereu, blocați mașina de îndată ce coborâți și chiar și atunci când staționați. 🙏”, a mărturisit scriitoarea Irina Binder.

Scriitoarea Irina Binder, la un pas să devină victima unui furt în vacanță / Sursa foto - Facebook

Ce trebuie să facem pentru a evita astfel de incidente

Această întâmplare subliniază importanța de a fi extrem de vigilent atunci când călătoriți. Recomandările pentru a evita astfel de situații includ:

Blocați mașina imediat ce coborâți: Chiar și pentru câteva momente, asigurați-vă că vehiculul este securizat.

Fiți atenți la persoanele din jur: Nu lăsați obiectele de valoare expuse și fiți conștienți de cine vă înconjoară.

Utilizați camerele de supraveghere: În zone aglomerate, camerele video pot oferi o siguranță suplimentară.

Este esențial să ne protejăm bunurile și să fim prudenți, indiferent de locul în care ne aflăm. Așadar, în vacanță sau în călătorii, nu uitați să aveți grijă de securitatea vehiculului și de obiectele personale.