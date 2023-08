Cea mai simplă metodă de a înțelege cât de eficientă este o ascunzătoare, puneți-vă în postura hoțului: unde ați căuta prima dată sume de bani sau bijuterii, într-o casă? Dacă răspunsurile pe care le dați sunt fix locurile în care chiar vă ascundeți valorile, atunci este clar că trebuie să le mutați.



1. Sub saltea: de vreme ce avem chiar și expresia "a pune banii la saltea", este clar că hoțul va căuta acolo.



2. În dulapuri: o altă destinație preferată, dar și arhicunoscută. Nu vă ajută mult nici dacă este dezordine.



3. Sub vazele și ghivecele de flori. Pe lângă bani, este un loc cunoscut și pentru faptul că ascunde chei, deci hoțul se va uita cu siguranță atât sub ele, cât și în interior.



4. În cărți. Dacă aveți foarte puține, este evident că șansele infractorilor cresc. O bibliotecă bogată v-ar ajuta, dar tot va rămâne multă mizerie în urmă.



5. În spatele ramelor tablourilor. Un alt loc arhicunoscut, în care până și un hoț debutant verifică. Există și varianta în ramă, dar nici ea nu este mult mai sigură.



6. În sertare încuiate. Aici este vorba despre psihologia hoțului: orice ușă închisă este semnalul că în spate se ascunde ceva de valoare, iar dacă încuietoarea este mai mult de formă, să ascundeți valori în astfel de locuri este ca si cum i-ați ajutat pe hoți să nu se mai obosească să scotocească.



7. În rufele murdare. Previzibil, cunoscut, verificat.



8. Seifuri: sunt ceva mai sigure, asta dacă nu cumva ați pus cheia sub ghiveci sau sub preș.



9. În carcasa computerelor sau a diverselor aparate electrocasnice. Dacă nu este mașina de spălat sau frigiderul, astfel de ascunzători nu sunt deloc sigure dintr-un motiv evident: este foarte posibil ca hoțul să le fure oricum, deci este ca și cum i-ați da și bonus.



10. În baie (în special bazinul toaletei sau sub chiuvetă). Metoda a fost atât de popularizată în filme, încât este greu de crezut să infractorii nu vor verifica.