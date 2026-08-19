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Atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz în Herson: patru oameni au murit, alți patru au fost răniți

Atac Herson/ Captură foto X

Atac Herson/ Captură foto X

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 11:30

Patru persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite miercuri, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusă în orașul ucrainean Herson, din sudul țării. Atacul a avut loc pe o stradă din oraș, vizat în mod frecvent de atacuri rusești, potrivit procuraturii regionale, citate de AFP.

„Potrivit informațiilor preliminare, patru pasageri civili au fost uciși în atac”, a transmis procuratura regională.

Imaginile publicate de autoritățile locale arată un minibuz galben cu geamurile sparte, iar pe asfalt pot fi observate urme de sânge.

Celelalte patru persoane rănite au fost transportate pentru a primi îngrijiri medicale. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Herson, atacat frecvent de forțele ruse

Herson, oraș care avea aproximativ 280.000 de locuitori înainte de izbucnirea războiului, s-a aflat sub ocupație rusă din martie până în noiembrie 2022.

Forțele ruse, poziționate pe malul opus al fluviului Nipru, atacă în mod regulat orașul cu drone. O parte din regiunea Herson se află în continuare sub controlul Rusiei.

La aproape patru ani și jumătate de la începutul invaziei ruse în Ucraina, atacurile s-au intensificat de ambele părți ale frontului, iar numărul victimelor civile este în creștere.

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