Marți, CNA analizează în ședință o serie de emisiuni ale postului TV în care apare Anca Alexandrescu. Consiliul Audiovizualului s-a autosesizat, ceea ce reprezintă primul semn că cineva se teme profund de candidatura jurnalistei la fotoliul de primar general, potrivit redactorului-șef al postului, Ionela Arcanu.

Aceasta a ținut să facă o serie de precizări. În primul rând, Realitatea Plus nu a îngrădit accesul în emisiuni niciunuia dintre candidați la funcția de primar. În al doilea rând, Realitatea Plus a prezentat public acțiunile candidaților la primărie; faptul că unul dintre candidați a avut contact cu oamenii, nu s-a temut niciun moment să iasă în stradă, să stea de vorbă cu bucureștenii și să aibă o implicare activă în această perioadă nu înseamnă că Realitatea Plus ar favoriza vreun candidat.

„Noi ne întrebăm de unde vine ordinul? Cine vrea ca Realitatea Plus să fie subiectul unei astfel de discuții?”, a precizat Arcanu.

Jurnalista a mai afirmat că, în timp ce emisiunile Realitatea Plus sunt analizate, CNA nu a luat în vizor alte posturi de TV unde o serie de candidați la fotoliul de primar au apărut în interviuri unu la unu.

Reacția Ancăi Alexandrescu

„Nu mă miră că cei de la CNA fac acest lucru pentru că sunt efectiv disperați. Este un abuz, bineînțeles,. pentru că realitatea Plus nu îmi face o campanie electorală, eu nu plătesc niciun ban la Realitatea Plus.

Ei trebuie să dovedească că este o campanie. Nu este o campanie, este o relatare a unor evenimente de pe teren, așa cum se întâmplă și la celelalte televiziuni, de la alți candidați. Eu nu am niciun contract, nu plătesc niciun ban, domnii de la CNA trebuie să dovedească că există un astfel de contract. Eu am spus că nu plătesc bani nicăieri niciodată la nimeni nu o să plătesc. Și dacă ajung primar general, și voi ajunge, nu o să dau bani la presă, să fie foarte clar.

Cei de la CNA de altfel, de atâția ani de zile ne sancționează și au o problemă cu mine, probabil că îi deranjează foasrte tare că spunem adevărul, lucru pe care îl fac de atâția ani de zile iar acum arăt adevărata față a Bucureștiului, asta îi doare cel mai tare de fapt.

Pentru că cei care nu iubesc pe cetățenii Bucureștiului nu au curaj să meargă în mijlocul oamenilor, merg doar cu cei din echipele lor, ați văzut că se salută ei între ei, dar cu cetățenii nu au curaj să vorbească”, a spus Anca Alexandrescu

Clasa politică nu vede oamenii de rând

„Și mai vreau să spun ceva, pentru că i-am văzut, eu îi urmăresc pe contracandidații mei, așa cum este normal, să văd ce idei propun, ce program au, nu am văzut la niciunul dintre ei să vorbească despre oameni. Sigur, e foarte important în București să se dezvolte metroul, să rezolvăm problema cu traficul, cu spitalele, cu toate problemele de infrastructură, dar în centrul acestor lucruri sunt oamenii. Ați văzut să vorbească cineva despre ce facem despre oameni?

Nu toți oamenii din București au posibilități. Aceste partide tratează o anumită parte a cetățenilor Bucureștiului ca cetățean de rangul 2, de asta aplaudă ei ce se întâmplă la Bruxelles, pentru că România este tratată ca o țară de rangul doi. Ei aplaudă inclusiv anularea alegerilor și mizeria care i se întâmplă lui Călin Georgescu.

Dar eu vreau să vă spun un lucru: în București sunt și mame singure, care au nevoie de ajutor. E o rușine să ajutăm mamele singure? Sunt copii care au nevoie de rechizite, de manuale, de ghiozdane, de ce copiilor ucraineni am putut să le dăm toate lucrurile acestea gratuit, și dacă le-am da și copiilor din București același lucru ar fi niște pomeni? De ce oamenii care au o situație socială specială nu trebuie ajutați? Se întâmplă asta în toate capitalele lumii.

Am văzut că .domnii de la USR îl aplaudă pe cel care a câștigat la New York, care este un comunist. Atâta vreau să vă spun; dacă eu sunt PSD-istă, voi sunteți comuniști, în cea mai pură formă, să fie foarte clar. Cei care nu sunt de acord cu ei sunt împotriva lor, asta era un slogan al comuniștilor, și, mai mult decât atât, trebuie exterminați. Asta vor să facă, să îi extermine pe cei care nu gândesc ca ei și care nu au același statut social ca ei. În București trebuie să trăiască toată lumea decent, să aibă condiții, copiii din România trebuie să aibă aceleași facilități, ba chiar mai multe, pentru că pentru asta plătesc părinții lor și noi toți taxe și și impozite”, a mai spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.