„Ajutor! Era sa fiu jefuit si omorat! Va rog sa ma ajutati, am nevoie sa distribuiti aceste imagini, va multumesc. In dupa amiaza acestei zile 30.12.2022, ma aflam cu sotia mea, la cumparaturi in Carrefour Colosseum. Aflat undeva in zona raionului de legume – fructe, ma trezesc, cu o foaie in format a4, bagata practic sub nas, cu scop clar de a ajuta o organizatie de oameni cu deficiente de vaz si de auz, scria asta, in clar, pe foaie. Nu am citit prea bine ce scria in rest, bag mana in buzunar, scot portofelul!!, ofer o hartie de 10 lei si dau sa plec. Surpriza, persoana de gen masculin din fata mea, cel care imi pusese foaia in fata si printr-o serie de mormaieli, incercase sa imi arate ca este persoana cu deficienta de vorbire, brusc intinde mana si o pune pe portofel, retrag mana iar acesta imi bate obrazul, doar 10 lei! Fratilor, in plina zi, intr-un magazin plin cu oameni! In cap mi se aprinde un bec, clar… nu face parte din vreo organizatie, este la jefuit prin magazine!

De aici, lucrurile se agraveaza, nu am ce face si il urmaresc discret pe individ, la urmatoarea persoana pe care o abordeaza strig din spate, “Nu oferiti bani, este o excrocherie”. De aici si pana la a ajunge pe lumea de dincolo, au fost doar clipe si o serie de momente pline de inspiratie. Brusc, a inceput sa vorbeasca, sa ma injure, din multime a aparut si un prim complice (cam ca la metoda alba neagra), o ea! care ce sa vezi si sa auzi! I-am pus mana pe fund, m-am dat la ea, etc… El a continuat sa se impinga in mine si sa ma ameninte cu pumnul, si-a dat haina, usor in lateral, moment in care am vazut ca avea un cutit… Eee, mai in gluma, mai in serios, cuprins de teama (frica in toata regula), am strigat in gura mare “Sa cheme cineva Politia” batand in retragere catre casele de marcat, cu speranta de a fi ajutat de catre agentii de paza. In pas alergator am strigat catre agentii de paza, le-am povestit pe scurt si i-am anuntat ca sunt urmarit de un individ inarmat. Intre timp apar si cei doi interlopi, clar, glont spre mine, iar de aici doar eschivele si faptul ca o singura persoana (nu am sa-i dau numele) a sunat la 112 si a filmat, a facut diferenta dintre viata si moarte. Evident si aceasta doamna era sa fie agresata. Am fost lovit in cap, cu telefonul facut praf. Posibil, faptul ca oamenii se adunasera, evident sa se uite si atat, i-au facut pe agresori sa bata in retragere, sa fuga. Deci, va cer ajutorul, voua celor care, considerati ca ar mai trebui sa ramanem aici, distribuiti aceste imagini, oamenii trebuie sa ii cunoasca ca sa se fereasca. Pe cale separata, voi actiona Carrefour Colosseum in instanta, deoarece, viata mea, a sotiei mele, a copilului meu nenascut, au fost in pericol fara ca cineva sa miste un deget. Evident, a venit un echipaj de politie, un echipaj IGSU, am fost si am depus si o plangere”, a povestit Alexandru Dumitru.