Atac cibernetic în România

Atacatorii au vizat recent site-urile Poliției Locale Suceava și ale Spitalului Mureș, conform informațiilor furnizate de expertul în securitate cibernetică, Bogdan Albei. Potrivit acestuia, hackerii au reușit să acceseze și să preia controlul complet asupra platformelor web, oferind acum accesul la acestea în schimbul unei sume de bani, neprecizată până în prezent.

„Hackerii pretind că pot oferi acces total la panourile de administrare, bazele de date, utilizatorii și întreg conținutul site-urilor vizate. Practic, oricine ar cumpăra accesul ar putea modifica sau șterge orice informație de pe paginile respective”, a explicat Albei Bogdan, într-un mesaj publicat online.

El a adăugat ironic: „Pe bune că nu vreau să vă stric feng shui-ul, dar, ziua și breșa? De data aceasta, politialocalasuceava.ro și spitalmures.ro. Full access to everything, administrative panel, database, users, posts, editing the site, etc. V-aș spune și cât costă, dar ar însemna să vă dau încă o veste proastă.”

Aceste atacuri cibernetice subliniază vulnerabilitatea sistemelor informatice ale unor instituții din România, dar și necesitatea unor măsuri mai stricte de securitate cibernetică. Autoritățile nu au oferit încă o reacție oficială în legătură cu acest incident, dar este probabil ca investigațiile să fie deja în desfășurare.

Astfel de atacuri vin într-un context global în care hackerii devin din ce în ce mai agresivi, vânzând date și acces la platforme digitale pe piețele negre de pe internet. Instituțiile din România sunt tot mai des ținta acestor acțiuni, iar pagubele pot fi semnificative, atât din punct de vedere al securității informațiilor, cât și al încrederii publicului în aceste structuri.