Ministerul Apărării a precizat că în zonă se află și sisteme militare de supraveghere, menite să monitorizeze situația de la frontieră.

„În conformitate cu procedurile operaționale, aceste mijloace militare vor fi relocate în condiții de siguranță, fără a afecta în niciun fel capacitatea de supraveghere și monitorizare a situației din zonă. Evacuarea sistemelor militare are caracter secundar, prioritatea în aceste momente fiind protecția și siguranța cetățenilor, aflată în responsabilitatea autorităților competente“, a transmis MApN.

Anterior, șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că, în cazul în care vasul încărcat cu gaz lichefiat ar sări în aer, suflul exploziei ar avea efecte pe o rază de aproape 5 kilometri.