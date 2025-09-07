Capitala Belgiei și a Uniunii Europene se confruntă cu un val de violențe armate asociate traficului uriaș de droguri.

Un procuror a declarat că în 2025 au fost înregistrate 57 de atacuri, dintre care 20 în timpul verii.

De altfel, acesta susține că a primit amenințări din partea rețelelor de droguri, în contextul valului de împușcături care zguduie capitala Belgiei.

Oficialul a solicitat 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței, dar afirmă că autoritățile nu i-au acordat resursele necesare. El avertizează că violența riscă să lovească și cetățenii obișnuiți.