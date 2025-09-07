Armata pe străzile din Bruxelles din cauza mafiei drogurilor. Situația a scăpat de sub control

Armata pe străzile din Bruxelles din cauza mafiei drogurilor
Armata pe străzile din Bruxelles din cauza mafiei drogurilor

Decizie șocantă în Belgia. Ministrul Afacerilor Interne dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri. 

Capitala Belgiei și a Uniunii Europene se confruntă cu un val de violențe armate asociate traficului uriaș de droguri. 
Un procuror a declarat că în 2025 au fost înregistrate 57 de atacuri, dintre care 20 în timpul verii.

De altfel, acesta susține că a primit amenințări din partea rețelelor de droguri, în contextul valului de împușcături care zguduie capitala Belgiei. 

Oficialul a solicitat 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței, dar afirmă că autoritățile nu i-au acordat resursele necesare. El avertizează că violența riscă să lovească și cetățenii obișnuiți. 