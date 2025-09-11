Din informațiile obținute de Realitatea PLUS, astăzi apărarea lui Călin Georgescu va susține în instanță că nu există probe care să arate că acesta a săvârșit fapta de care este acuzat de Parchet. Nu există, de asemenea, niciun risc care trebuie protejat de măsura preventivă.

Un alt argument extrem de important care va fi invocat la Tribunalul București se referă la faptul că măsura inițială a controlului judiciar a fost luată de procurorul Marius Iacob, raportat la trei infracțiuni, dar într-un final Călin Georgescu a fost trimis în judecată doar pentru una dintre ele, și cea mai puțin gravă dacă ne uităm la pedeapsa prevăzută de lege.

Rămâne de văzut dacă aceste argumente îi vor convinge pe magistrații de la Tribunalul București. Decizia de astăzi va fi una definitivă în ceea ce înseamnă măsura preventivă luată în cazul lui Călin Georgescu, aceea de control judiciar.