De partea cealaltă, consilierul lui Nicușor Dan a declarat că numerarul nu se va interzice, deși evaziunea se face cu cash. Liderul suveraniștilor, George Simion, a reacționat și el și condamnă vehement propunerea lui Pippidi.

Reforma anunțată de premierul Ilie Bolojan este „indispensabilă pe termen scurt", dar fără măsuri structurale, „nu servește la mare lucru pe termen lung", avertizează politologul Alina Mungiu-Pippidi într-un editorial. Ea compară situația cu a unui bețiv salvat de sub roțile unei mașini, dar care are nevoie de dezalcoolizare pentru a-și schimba cu adevărat viața. În viziunea sa, statul român are nevoie de o detoxifiere profundă, nu doar de măsuri punctuale.

Printre cele trei direcții esențiale pentru această „dezalcoolizare fiscală", Mungiu-Pippidi accentuează o propunere radicală: eliminarea banilor lichizi din economie. „Nu există stat performant fără economie la suprafață", afirmă autoarea. Ea susține că folosirea pe scară largă a banilor lichizi alimentează opacitatea fiscală și evaziunea, subminând capacitatea statului de a colecta venituri și de a asigura tratament egal între contribuabili.

Soluția propusă? Interzicerea plăților în cash, dotarea tuturor contribuabililor cu POS-uri, iar taxarea să fie automată „Contabilitatea s-a digitalizat, avem e-invoice, de acum putem raționaliza statul perfect. Dacă vrem", punctează Mungiu-Pippidi, sugerând că voința politică este principalul obstacol. Ea oferă exemplul Uruguayului, care a obținut rezultate remarcabile prin restrângerea severă a tranzacțiilor în numerar. În acest model, totul se plătește electronic, iar ANAF poate urmări în timp real rulajele, fără evaziuni „pe furiș".

Șocant este că profesoara de științe politice compară țara noastră cu Uruguay, însă statul din America de Sud a limitat plățile cash pe timp de noapte din cauza jafurilor, nu pentru a salva economia, așa cum susține Pippidi.

În tot acest timp, reprezentanții de la vârful Cotroceniului susțin că măsura nu va fi implementată.

Părerile românilor sunt împărțite, după cum arată un reportaj Realitatea Plus:

Cu o reacție tranșantă a venit și liderul AUR. George Simion susține că se opune vehement acestei măsuri pe care o consideră abuzivă și spune că înseamnă o supraveghere financiară a maselor. Mai mult, Simion este de părere că banii digitali i-ar face pe oameni vulnerabili în fața rețelelor de hackeri.