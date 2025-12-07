Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, la Penitenciarul București-Rahova se află în prezent 1.606 persoane private de libertate, dintre care 857 au drept de vot la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al municipiului București.

În cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova sunt custodiate 88 de persoane, dintre care 14 au drept de vot pentru același scrutin.

„Pentru exercitarea dreptului la vot, au fost înregistrate și depuse către Biroul Electoral un număr de 730 cereri de vot (724 de la Penitenciarul București – Rahova, iar 6 de la Penitenciarul- Spital București Rahova ). În data de 07.12.2025, 486 persoane private de libertate și-au exercitat dreptul la vot (480 de la Penitenciarul București – Rahova și 6 de la Penitenciarul- Spital București – Rahova)”, transmite ANP.