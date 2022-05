Un nou mesaj vine de la cei din combinatul Azovstal, ultima redută ucraineană din Mariupol. Pușcașii marini și cei din batalionul Azov, rămași în subsolurile combinatului, sunt bombardați permanent de ruși.

#Ukrainian media report that the #Azovstal plant is again under the enemy attack. pic.twitter.com/pF5NlMczRp