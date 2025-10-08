Totodată, ministrul a spus că vremea rea din ultimele zile nu reprezintă o amenințare pentru buna funcționare a rețelei de energie.

„În momentul de față, acest subiect este foarte discutat.

Ceea ce facem noi pentru a nu ajunge acolo e renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune care aduc echilibru în sistemul energetic național. 9

Lucrăm la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și sisteme integrate prin care să nu mai fim în situația în care să vedem foarte târziu că avem un risc, ci să putem anticipa din timp.

În mod normal, termenul de blackout apare în cazul unui deficit excesiv de energie sau dacă e o necorelare în rețeaua energetică națională. Nu există un risc din acest punct de vedere în contextul vremii severe pe care o avem în sud și estul țării o avem în această perioadă. Riscul, conform unui studiu, ar apărea doar dacă în anumite condiții meteo în cursul iernii, România nu ar dispune de energia produsă de acele grupuri de la Complexul Energetic Oltenia și atunci unul dintre potențialele scenarii, în anumite condiții, ar fi să ajungem în acea situație. ”

Ministrul Energiei mobilizează Comandamentul Energetic pentru criză, ca răspuns la vremea extremă care pune România în primejdie