Întâlnirea va avea loc la sediul Dispeceratului Energetic Național și are ca scop analiza stării sistemului energetic național, precum și măsurile necesare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie în condiții de vreme severă.

După ședință, ministrul Bogdan Ivan va susține declarații de presă programate pentru ora 17:30, unde va prezenta concluziile și eventualele decizii luate în cadrul Comandamentului Energetic.

Raed Arafat: Nu putem exclude ca inundațiile din Bulgaria să fie și la noi