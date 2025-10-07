Ministrul Energiei mobilizează Comandamentul Energetic pentru criză, ca răspuns la vremea extremă care pune România în primejdie

Ministerul Energiei reacționează la avertizările meteo severe care vizează sudul țării. În contextul răcirii accentuate a vremii și al codului roșu emis pentru mai multe județe, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic pentru ziua de marți, 8 octombrie, la ora 16:30.

Întâlnirea va avea loc la sediul Dispeceratului Energetic Național și are ca scop analiza stării sistemului energetic național, precum și măsurile necesare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie în condiții de vreme severă.

După ședință, ministrul Bogdan Ivan va susține declarații de presă programate pentru ora 17:30, unde va prezenta concluziile și eventualele decizii luate în cadrul Comandamentului Energetic.

