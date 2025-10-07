Raed Arafat a anunțat că nivelul de alertă este în continuă creștere în județele sub cod roșu și cere românilor din aceste zone să fie atenți la mesajele Ro Alert.

„Județele de cod rosu trebuie să fie luate în considerare că oriunde poate să aparĂ o situație mai gravă.

Am mobilizat forțe, am trimis forțe din alte judete care se află sub sub codul verde catre județele care sunt sub codul rosu, creste nivelul de alertă la unitățile de pompieri din județele respective.

Peste tot unde este cod roșu, oamenii trebuie să evite deplasările nenecesare, să ia în considerare că s-ar putea să fie impact, inclusiv inundarea unor zone, viituri, și pentru asta să fie foarte atenți la alertele pe care le vom da prin RO-ALERT sau prin alte mijloace ale noastre, cum ar fi rețelele de socializare, aplicația DSU.

Foarte important că recomandările care se dau să fie respectate și telefoanele să fie activate pe RO-ALERT”, a spus Raed Arafat într-o intervenție la Realitatea Plus.

Raed Arafat recunoaște: România are încă lacune în fața inundațiilor masive