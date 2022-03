Astăzi a fost o zi neagră pentru Ucraina, mult prea încercată de soartă. Orașul Herson a fost capturat de invadatorii ruși și peste 300.000 de oameni sunt acum sub ocupație. Tancurile au fost parcate în centrul orașului, al treilea ca mărime din țară. Primarul orașului face apel la pace și anunță, într-o postare pe o rețea de socializare, că zeci de civili au murit, inclusiv un angajat al OSCE. În plus, sunt mii de răniți și zeci de blocuri bombardate. Rușii se îndreaptă acum spre Odesa, unul dintre cele mai importante orașe geostrategice, cu deschidere la Marea Neagră, care face legătura cu Peninsula Crimeea. Zeci de fregate ale invadatorilor, înarmate cu rachete și pușcași marini, se pregătesc de un atac amfibiu. Rezistența ucraineană, forțele de apărare teritorială și civilii construiesc baraje pe plaja de la Odesa pentru a respinge atacul care se anunță de o cruzime de neimaginat. Femeile și copiii care au rămas în oraș ajută cum pot, fabricând din ciorapi și tricouri plase de camuflaj. Se anunță zile însângerate. Dar lupta pentru libertate continuă. Un reportaj semnat de Alex Buzică, jurnalist RRA, colaborator Realitatea Plus.