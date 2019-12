Anunț trist despre îndrăgita Irina Rimes

"Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred ca va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos. Vocea Romaniei”, a scris Horia Brenciu, pe contul său de Facebook.

Evenimentul Zilei susține că basarabeanca de la ”Vocea României” a fost internată de urgență la Spitalul Elias. A fost băgată imediat în sala de operație, iar medicul a făcut intervenția de extirpare a unui chist ce-i provocase artistei o hemoragie.