Anunț important pentru copiii care primesc pensie de urmaș. Ce documente trebuie să depună pentru a nu-și pierde drepturile?

Documentele solicitate trebuie depuse în original
Adolescenții cu vârsta de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să prezinte documente care dovedesc faptul că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. În caz contrar, nu vor mai primi aceste drepturi.

 
Potrivit legii privind sistemul public de pensii, in situaţia în care copilul beneficiar al unei pensii de urmaş nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă de la data de 1 noiembrie a anului în curs.
 
Ca regulă generală, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte in 10 zile calendaristice, de la inceperea anului scolar, adeverința in original, din care să rezulte că în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.
 
Studenții urmași au obligația ca in termen de 10 zile calendaristice, de la inceperea anului universitar, să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original, din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.
 
În confomitate cu prevederile art. 64, alin. (2) si (3) din Legea 360/2023, in cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie a anului în curs se reține de la plată potrivit procedurii, au transmis Casele de Pensii.
 