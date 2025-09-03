Potrivit legii privind sistemul public de pensii, in situaţia în care copilul beneficiar al unei pensii de urmaş nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă de la data de 1 noiembrie a anului în curs.

Ca regulă generală, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte in 10 zile calendaristice, de la inceperea anului scolar, adeverința in original, din care să rezulte că în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Studenții urmași au obligația ca in termen de 10 zile calendaristice, de la inceperea anului universitar, să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original, din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.