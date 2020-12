Antonel Tănase a părăsit Guvernul și se îndreaptă către Parlament. Ce MESAJ transmite noului EXECUTIV

În mesajul de pe contul de socializare, Tănase le mulțumește colegilor din echipa guvernamentală pentru "buna colaborare" și spune că de acum înainte își va concentra atenția pe proiectele parlamentare, din poziția de deputat.

El a urat noului Executiv succes "și multă putere de muncă", exprimându-și încrederea că acesta va duce România în direcția bună.

"Dragii mei, vă anunț că mi-am depus demisia din funcția de Secretar General al Guvernului.

Le mulțumesc colegilor din echipa guvernamentală pentru buna colaborare și pentru munca depusă, le mulțumesc funcționarilor Guvernului, care și-au făcut treaba repede și bine.

De acum încolo îmi voi concentra atenția pentru a dezvolta proiecte la nivel de Parlament, din poziția de deputat, acele proiecte despre care v-am vorbit, de dezvoltare a Capitalei.

Am avut un an plin de evenimente, an în care România a trecut prin cele mai grele momente din ultimii 30 de ani. Cu speranța că mi-am făcut datoria așa cum trebuia, mulțumesc încă o dată echipei Guvernului Orban pentru încrederea acordată și, dragii mei, nu ne oprim aici. Voi lucra pentru #NoulBucurești , așa cum mi-am asumat în campania electorală.