"În vederea armonizării cadrului de reglementare existent cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi în raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, în şedinţa de astăzi a Comitetului de Reglementare al ANRE, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici", se menţionează într-un comunicat al ANRE.



Ca urmare a noilor prevederi aprobate, facturile emise de furnizorii de energie electrică pentru toţi clienţii casnici pentru consumul de energie electrică vor respecta modelul de factură prevăzut în anexa la Ordin, care a fost simplificat şi va conţine: date de identificare şi contact ale furnizorului şi ale clientului; data de încetare a contractului; dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată; perioada de facturare; cantitatea totală de energie electrică facturată; preţul final facturat; valoarea totală de plată; data scadentă a plăţii, tva.



În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.



Celelalte elemente necesare înţelegerii de către client a facturii sunt prezentate în anexa la factură şi au scopul de a ajuta clientul casnic în optimizarea propriului consum de energie electrică, se precizează în comunicat.



De asemenea, prin Contractul - cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal aprobat sunt obligaţi furnizorii ca, în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii să fie pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.



Alte clauze ce au fost introduse în Contractul - cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal sunt: perioada de facturare este de 1 lună; intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni; regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum trei luni şi este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuţie.



"Aşa cum am precizat la momentul iniţierii procesului de consultare publică, prin noile prevederi am simplificat modelul de factură, astfel încât elementele conţinute să permită clientului casnic o mai bună înţelegere a modului de determinare a valorii facturii, iar informaţiile suplimentare incluse în anexa de la factură să îl ajute în gestionarea propriului consum de energie electrică", a subliniat preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă.