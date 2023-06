“Astăzi (luni - n.r.) începe Comandamentul Litoral 2023, acţiune care, spre deosebire de ceilalţi ani, va grupa colegii comisari din întreaga ţară într-o singură staţiune şi din această locaţie se vor deplasa pentru fiecare dintre acţiunile de control în celelalte staţiuni de pe litoralul Mării Negre. Am stabilit cel puţin cu prima serie o variantă de abordare ce va avea la bază intransigenţa în raport cu operatorii economici care de-a lungul timpului au fost consiliaţi, chiar sancţionaţi pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea, înţelegând că anul acesta vom proceda la eliminarea tututor locaţiilor ce îşi desfăşoară activitatea într-un mod pe care noi, de-a lungul timpului, l-am numit caşcarabetizarea litoralului, în sensul în care acestea desfăşoară activităţi de alimentaţie publică în spaţii total inadecvate, chiar dacă acestea la un moment dat au fost autorizate în acest sens pentru că în opinia noastră lucrurile trebuiesc reevaluate tocmai pentru a încuraja operatorii economici ce ţin pasul cu ceea ce ne dorim cu toţii de la turismul românesc”, a declarat Horia Constantinescu, luni, într-o conferinţă de presă, susţinută în staţiunea Mamaia.



El a precizat că toţi comisarii ANPC vor avea un kit care le va uşura desfăşurarea activităţii pe litoral.



“Fiecare dintre colegii comisari are un rucsac ce conţine inclusiv o tabletă de ultimă generaţie, tabletă ce la rândul ei păstrează fişe de control, comune întregii ţări, tocmai pentru a şti exact la ce să se uite şi cum este încadrată constatarea respectivă. Încercăm în felul acesta să fim permanent alături de colegi pentru ca apar dese modificări legislative şi este mult mai uşor să le putem transmite direct în felul acesta şi să aibă la îndemână în felul acesta altfel decât a păstra maculatura. Au acces prin intermediul tabletei la actele normative în vigoare şi la aplicaţiile specifice cercetării din această perspectivă, au termometre de ultimă generaţie ce pot verifica inclusiv gradul de umiditate dintr-un anumite spaţiu pentru că multe dintre alimente trebuie păstrate la loc uscat şi răcoros”, a declarat Horia Constantinescu.



El a menţionat că în rucsac se află şi un telemetru care va fi folosit pentru măsurarea suprafeţei de plajă destinată cearceafurilor.



“Au, de asemenea, telemetre pentru că ne interesează, de exemplu, dacă este sau nu respectată suprafaţa de 30% destinată plajei, pe nisip şi trebuie să poată măsura altfel decât cu pasul. Au multe dintre dotările de ultimă generaţie pe care de mult timp şi le doreau. Pot să le păstreze pentru că aceste variante de transport sunt impermeabile. De asemenea, au posibilitatea păstrării documentelor într-o altă variantă. Au şi un alt aspect, fiecare dintre genţi are o etichetă de plastic pe care apar iniţialele Autorităţii noastre tocmai pentru a se şti în cadrul acţiunilor de control de unde este fiecare dintre colegii prezenţi”, a mai transmis preşedintele ANPC.



El a precizat că o serie în cadrul Comandamentului Litoral 2023 este formată din 24 de comisari din întreaga ţară. Horia Constantinescu a menţionat că durata unei serii este de o săptămână, iar Comandamentul Litoral 2023 va fi activ până la jumătatea lunii septembrie.