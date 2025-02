Autoritatea derulează, în perioada 27 februarie - 3 martie 2025, o serie de controale referitoare la respectarea prevederilor legale în comerțul cu produse cosmetice, inclusiv în comerțul online.



În urma controalelor efectuate pe 27 februarie 2025, au fost verificați 129 de operatori economici, dintre care 93 au fost găsiți cu abateri. Valoarea totală a produselor controlate s-a ridicat la 606.965 lei, iar valoarea produselor cu abateri a fost de 129.525 lei, se arată în comunicatul ANPC.



'Pentru corectarea deficiențelor, au fost dispuse următoarele măsuri: 433 măsuri de oprire temporară de la comercializare până la remedierea deficiențelor, în valoare de 11.145 lei; 635 măsuri de oprire definitivă de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman, în valoare de 8.597 lei; 35 sancțiuni contravenționale, dintre care 15 avertismente și 20 de amenzi contravenționale în valoare totală de 186.000 lei', se precizează în document.

Streptococi FECALI în gheața băuturilor de la McDonald’s Băneasa, potrivit analizelor ANPC. Bacterii periculoase în alimente



În urma acestor controale, au fost identificate abateri în ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind informarea consumatorilor prin etichetarea produselor cosmetice, respectarea cerințelor lingvistice de informare a consumatorilor prin etichetarea produselor cosmetice (traducerea și redactarea în limba română a informațiilor obligatorii), respectarea prevederilor legale privind încadrările de date de minimă durabilitate (DMD), respectarea condițiilor de depozitare ale produselor cosmetice, respectarea declarațiilor referitoare la produs, respectarea reglementărilor privind promoțiile (ex. pachete promoționale fără produs singular), produse cosmetice comercializate fără prețurile indicate pe unitatea de măsură.



În continuare, au fost trimise 90 de invitații pentru finalizarea controlului.



Potrivit ANPC, un caz deosebit a fost identificat la SC Bebe Tei Investment SRL de către CJPC Constanța, unde s-a constatat că produsele cosmetice erau expuse pe trotuar, neprotejate de vânt și praf, iar pavimentul era deteriorat pe porțiuni mari atât în zona de recepție, cât și în spațiul de depozitare. De asemenea, au fost identificate nereguli privind nerespectarea temperaturii de depozitare pentru produsele ce necesită condiții specifice (0-4 grade C).



Pentru remedierea acestor deficiențe, a fost dispusă oprirea temporară a prestării de servicii până la remedierea deficiențelor constatate și dezinfectarea tuturor produselor, inclusiv a celor expuse la comercializare.

Vânzătorii de flori din Sectorul 5, controlați de ANPC cu doar o zi înainte de 1 Martie. S-au dat AMENZI în valoare de 100.000 de lei